Disagi nella raccolta dei rifiuti | I cittadini lasciati a loro stessi

(Di lunedì 29 luglio 2024) È passato, e non proprio tranquillamente, ormai oltre un mese e mezzo dalle elezioni amministrative ad Arcola, con settimane di dibattito sui nomi della giunta comunale, ancora mancante di un assessore dopo il clamoroso rifile critiche alla sindaca Monica Paganini anche da parte del consigliere Enrico Vesco. E l’opposizione ricorda che i problemi sul territorio non sono scomparsi, anzi emergono in maniera chiara. "Salta all’occhio, transitando lungo le strade e ascoltando ida Romito al Ponte di Arcola, dal Piano a Ressora, come ci siano continui disservizi nel ritiro degli ingombranti.