Detenuto si uccide in cella | è il terzo in 8 mesi I sindacati | Dogaia abbandonata dai vertici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si è impiccato con una corda, quando era da solo il. È stato trovato in fin di vita intorno alle 19 di sabato da un agente al lavoro nel reparto di media sicurezza. La corsa al Santo Stefano è stata immediata, ma non c’è stato nulla da fare. Il, un ragazzo di 27 anni, italiano di origine sinti e proveniente da Viareggio, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Si tratta del sessantesimo suicidio di unnel corso dell’anno in Italia. Allaè ilsuicidio in meno di un anno. Il 27enne, che da quando si apprende lascia moglie e figli, avrebbe finito di scontare la sua pena nel 2032. Secondo il sindacato Uilpa della polizia penitenziaria la vittima aveva alcune condanne definitive per furti e rapine.