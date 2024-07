Costo della vita la stangata di Pisa 408 euro in più di spesa all’anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Secondo larilevazione Istat di giugno 2024,è (dopo Siena) la seconda città in Italia dove ilè aumentato per inflazione. Un primato che per le famigliene significa un incremento dimedio annuo di 408. Un dato che senz’altro desta preoccupazione e sul quale si esprime l’avvocato Maria Barone dell’Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori. Avvocata, da deriva questo dato? "In questo momentoregistra un dato congiunturale sfavorevole con un aumento negli ultimi 2 mesi un po’ su tutti i fronti. Il macrodato che pesa più degli altri al momento è quello dei servizi, (+3.8, Siena +5.3),è tra le provincie in cui ilsale maggiormente.