Correa più di Carboni | il mercato Inter in attacco ruota su un obbligo

(Di lunedì 29 luglio 2024), così come Arnautovic, sono i nomi di cui si parla in uscita per l’in queste settimane. Ma è il primo quello su cui bisogna soffermarsi di più, visto che a differenza degli altri due sta pure giocando. INVESTIMENTO PESSIMO – Fra un mese saranno tre anni dall’acquisto di Joaquin. Una scelta che si è rivelata disastrosa per l’, con oltre 33 milioni letteralmente buttati dalla finestra per un giocatore le cui partite buone si contano sulle dita di una mano. E praticamente tutte nella prima stagione. L’esordio spettacolare col Verona non ha avuto repliche, se non una doppietta contro l’Udinese il 31 ottobre 2021 (un’era fa, ormai).