Como Varane è ufficiale Fabregas ha il suo muro

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ecco il colpaccio:è ufficialmente un giocatore del. Contratto di due anni con opzione di prolungamento per il difensore 31enne dal curriculum pesantissimo: negli ultimi tre anni in casacca Manchester United, dal 2011 al 2021 colonna del Real Madrid. Per lui dovrebbe essere pronta anche la fascia di capitano dopo la partenza di Alessandro Bellemo. Il campione francese ha raggiunto ieri i compagni in ritiro in Austria a Windischgarsten. "Raphael è un giocatore speciale e il suo ingaggio è la prova dell’ambizione che abbiamo", le parole di. E il giocatore: "Ho realizzato quanto questo progetto sia speciale e diverso dagli altri". Oggi, alla Sportarena Bad Kleinkirchheim di Zirkitzen, ilincontrerà in amichevole, alle 18, i campioni d’ Arabia del Al-Hilal, la squadra di Neymar che, però, non sarà in campo per infortunio.