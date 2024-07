Chi è Bob l’uomo che si è tuffato per recuperare la cuffia alle Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 29 luglio 2024) Domenica 28 luglio, la sessione mattutina delle gare di nuotodiha vissuto un momento bizzarro, subito diventato materiale per meme; al termine della quarta batteria di qualificazione dei 100 rana femmine, il programma ha infatti subito un’interruzione non prevista, allorché un uomo che lavora come addetto alla sicurezza – poi soprannominato Bob The Cap Catcher – con indosso un costume da bagno si è diretto verso la vasca da gara, per poi tuffarsi in acqua, fra l’incredulità dei presenti e lo sbigottimento di telecronisti e tifosi da tutto il mondo, e riemergervi dopo aver raccolto dal fondo vasca unada gara, persa pochi minuti prima dalla statunitense Emma Weber.