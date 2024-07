Caldo record in Emilia Romagna | luglio 2024 tra i più caldi di sempre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Bologna, 29 giugno, che non accenna a una tregua, anzi. Stiamo vivendo i giorni più afosi dell'estate, in cui le temperature raggiungono anche i 38 gradi in. Nessun posto, poi, sembra dare dare ristoro: dalla montagna al mare (con addirittura il mare della Riviera che scotta), ilafricano non risparmia nessuno. Nemmeno la notte: servirà tenere duro almeno un'altra settimana per vedere assopirsi l'ondata di calore. Bologna sarà da bollino rosso: il Ministero della Salute segnala ben tre giorni di condizioni di emergenza, da oggi 29a mercoledì 31, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.