Basket femminile Serie B Colpo Puianello | presa la giovane ucraina Ivaniuk

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Altro volto nuovo in casa Chemco; dopo ilAgnese Bevolo, arriva la play, classe 2002, Yaroslava, uno dei prospetti più interessanti nel panorama giovanile internazionale, con diverse presenze nella nazionale Under 20, oltre a rappresentare l’nel circuito 3vs3 Under 23 in programma nei prossimi giorni.è una garanzia per la categoria: vanta già due tornei di B in Italia, a Catania e Taranto, chiusi rispettivamente con 13 e 10.3 punti di media a gara. La Chemco ha rinnovato la play Martina Luppi, classe 1993, mentre Scandiano Aurora Meglioli (2005). Cesare Corbelli