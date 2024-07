Attenti all’Ai | ci sfiderà sovrapponendosi a noi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) ETICA, REGOLE, ECONOMIA, ma anche informazione. Come impatterà l’intelligenza artificiale nelle nostre vite? Dal 2018 ad oggi l’intelligenza artificiale ha preso il sopravvento, sia nella produzione, che in altri impieghi, anche più quotidiani, come per esempio, l’introduzione nei nostri telefonini. Il valore d’affari solo in Italia supera i 760 milioni di euro, ma si parla di miliardi di dollari nel mondo. Per questo le regole europee – è stato varato in primavera l’Ia Act dalla Commissione europea – e l’etica sono due ambiti fondamentali a cui ancorare il futuro dell’innovazione tecnologica. Per Mauro Crippa, direttore dell’informazione e della comunicazione di Mediaset e coautore, con Giuseppe Girgenti, docente di Storia della Filosofia Antica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano di ’Umano, poco umano.