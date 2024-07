Annegamento di una minore a Bucine | intervento del 118 e trasporto d’urgenza al Meyer

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15:45, il servizio di emergenza sanitaria 118 della ASL TSE è stato allertato per un grave incidente didi unain una struttura ricettiva a. Sul luogo dell’incidente era presente un medico che ha prontamente iniziato le manovre di rianimazione, eseguendo il massaggio cardiaco. In risposta alla situazione critica, è stata inviata un’ambulanza con infermiere da Montalto, insieme all’elisoccorso Pegaso 1. La, in condizioni critiche, è stata trasportatacon codice 3 (che indica una gravità elevata) all’ospedale pediatricodi Firenze. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni della giovane paziente. Le autorità competenti stanno indagando sull’accaduto per determinare le circostanze dell’incidente.