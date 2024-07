Allattamento e Olimpiadi 2024 | un passo avanti per le atlete madri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Roma, 29 lug. - Essere un'atleta mamma può rappresentare una grande sfida nel mondo dello sport e dei Giochi olimpici. Ledi Tokyo 2020 hanno segnato un momento cruciale nel campo della genitorialità nello sport, ma è con Parigiche c'è la vera svolta. Poco fuori dal perimetro del Villaggio Olimpico, quattro anni fa, c'era una stanza speciale all'interno della quale gli atleti con bambini piccoli potevano prendersi cura dei loro neonati. Tuttavia, le restrizioni dovute al contenimento della pandemia da Covid-19 hanno rappresentato, in quell'occasione, un limite per i più piccoli e gli assistenti che non potevano accedere al Villaggio Olimpico. Questo ha reso difficile per gli atleti andare a trovare i loro figli, se mai fossero stati autorizzati a viaggiare con loro. Ma ledi Parigisono diverse.