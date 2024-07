Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024)DEL 28 LUGLIOORE 18.20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE SULLA A12– TARQUINIA IN DIREZIONEPER INCENDIO TRA SANTA MARINELLA E CERVETERI. SEMPRE IN DIREZIONECODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTELNO E SPINACETO, SULL’AURELIA CODE ALTEZZA PALIDORO E PIU’ AVANTI TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO SULLA DIRAMAZIONESUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VESRSOP QUEST’ULTIMO. SULLA VIA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA. PER GLI EVENTI RICORDIAMO CHE A SUBIACO E FIUGGI CONTINUA FINO ALLE ORE 21.00 IL RALLY DICAPITALE, PER L’OCCASIONE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO VEICOLARE NELLE PIAZZE E NELLE VIE INTERESSATE DALL’EVENTO A FORMIA DALLE ORE 20.