Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 19:00 (Di domenica 28 luglio 2024) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 18.20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SULLA A12 Roma – TARQUINIA IN DIREZIONE Roma PER INCENDIO TRA SANTA MARINELLA E CERVETERI. SEMPRE IN DIREZIONE Roma CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO, SULL’AURELIA CODE ALTEZZA PALIDORO E PIU’ AVANTI TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VESRSOP QUEST’ULTIMO. SULLA VIA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA. PER GLI EVENTI RICORDIAMO CHE A SUBIACO E FIUGGI CONTINUA FINO ALLE ORE 21.00 IL RALLY DI Roma CAPITALE, PER L’OCCASIONE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO VEICOLARE NELLE PIAZZE E NELLE VIE INTERESSATE DALL’EVENTO A FORMIA DALLE ORE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 18:30 - SULLA VIA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA. 00 SI SVOLGERÀ INVECE L’EVENTO RELIGIOSO ”MARIA SANTISSIMA. 45 DA DARIO ANTOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 18. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 17:30 - 00 SI SVOLGERÀ INVECE L’EVENTO RELIGIOSO ”MARIA SANTISSIMA. CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO, COSì COME SULL’AURELIA ALTEZZA PALIDORO, ENTRAMBE IN DIREZIONE ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA APPIA NUOVA. 30-6. 20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RALLENTAMENTI SULL’A1 FIRENZE ROMA TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE, MENTRE SULLA VIA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 16:30 - DELLA CROCE”, CON SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU TUTTE LE VIE E PIAZZE INTERESSATE FINO AL TERMINE DELLA PROCESSIONE INFINE PER IL TRASPORTO MARITTIMO RICORDIAMO CHE OGGI LA TRATTA FORMIA – PONZA NON EFFETTUERA’ LA CORSA DELLE 18. VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 16. 00 SI SVOLGERÀ INVECE L’EVENTO RELIGIOSO ”MARIA SANTISSIMA. romadailynews
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