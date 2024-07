Tragedia a Favara | morta dopo un mese di agonia la donna investita dalle fiamme di un barbecue

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 luglio 2024) Rosalia Cancemi, 49 anni, di, nell’Agrigentino, è deceduta presso l’ospedale Cannizzaro di Cataniaundi sofferenze a seguito di un tragico incidente domestico. La, conosciuta come Lia, era rimasta gravemente ustionata durante un pranzo in famiglia lo scorso 30 giugno.Leggi anche: Bambino di 5 anni in bicicletta, rottweiler scavalca recinsione e lo azzanna. In gravi condizioni L’incidente Il tragico episodio si è verificato quando Cancemi stava accendendo unnel giardino di una villetta, utilizzando un liquido infiammabile. Un improvviso ritorno di fiamma, forse causato dal vento, l’ha, avvolgendola in un inferno di fuoco. Immediato l’intervento dei parenti, che hanno cercato di spegnere le, seguito dall’arrivo dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Agrigento.