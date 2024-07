Teenage Mutant Ninja Turtles | Splintered Fate la recensione

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 28 luglio 2024) Le 4 tartarughehanno deciso di non mollare il colpo, soprattutto quando le candele sulla torta sono 40.(siglabile TMNT:) aiuta a toglierci l’amaro in bocca lasciato da Wrath of Thes, seppur il genere cambia completamente rispetto a quest’ultimo. Un roguelike “elementare” in tutte quelle componenti punitive, in grado di non spaventare nessuna new entry. Il gioco arriva su Nintendo Switch dopo circa un anno dalla pubblicazione della versione mobile. Cambiamenti radicali non ce ne sono stati, ma il porting su console ha amplificato il godimento di tutti gli aspetti dell’esperienza originale. Premettendo che il passaggio dallo schermo del cellulare a quello della Switch non è nulla di che, quando poi si va in docked allora si che volano i Cawabonga come se non ci fosse un domani.