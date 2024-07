San Benedetto Po sessantenne stroncato da un malore mentre va in bici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) SanPo (Mantova), 28 luglio 2024 – Colto improvvisamente da un, un uomo di 61 anni che questa mattina stava percorrendo incletta la strada che collega SanPo con la frazione San Siro, è caduto a terra e ha perso la vita. La tragedia si è consumata intorno alle 10,30 all’altezza di via Schiappa, complice forse anche il grande caldo di questi giorni. Sono subito stati allertati i soccorsi, e da Parma è arrivato anche l’elisoccorso del 118, ma nonostante tutti i tentativi messi in atto per rianimarlo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. Un altro incidente, sempre questa mattina, è avvenuto a Cavriana. Uno scontro frontale fra due auto, all’incrocio fra le provinciali 15 e 18, ha causato il ferimento delle sette persone che si trovavano in quel momento a bordo dei veicoli.