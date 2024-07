Pechino Express Carolina Stramare in dolce attesa svela | Io e Pietro Pellegri lo abbiamo scoperto in maniera brutale!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 28 luglio 2024)è una famosa modella italiana. La sua fama è decollata nel 2019, quando ha vinto la 77esima edizione del concorso di bellezza Miss Italia. Da allora,ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, affiancando Enrico Papi alla conduzione di Scherzi a parte nel 2021 e partecipando come concorrente anel 2023 insieme alla sua migliore amica, la modella Barbara Prezja. La certezza nella vita sentimentale dioggi è una sola: la sua relazione con. I due sono innamorati e presto daranno alla luce il loro primo figlio e si tratta di una femminuccia!ha rivelato al settimanale Di Piu come leisi siano conosciuti: In realtà ci conoscevamo già perché la mia famiglia è per metà ligure di Saremo e lui giocava nel Monaco, a Montecarlo, a 20 minuti da casa mia.