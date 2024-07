Peacemaker – stagione 2 | il regista rivelare che il Rick Flag di Joel Kinnaman tornerà nella seconda stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 28 luglio 2024)2: ilche ildiCome si è vistoprimadi, il Christopher Smith di John Cena si è pentito di aver ucciso ilJr. diin The Suicide Squad. Suicide Squad ha rivelato cheera segretamente un agente doppiogiochista che lavorava per Amanda Waller, la quale aveva l’ordine di coprire il coinvolgimento del governo degli Stati Uniti in esperimenti disumani che coinvolgevano Starro e i cittadini di Corto Maltese.della serie televisiva di supereroi, Frank Grillo vestirà i panni diSr. e, secondo quanto riferito, prenderà di miraper vendicarsi.