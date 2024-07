Parigi 2024 Frigo e Conte Bonin | vogliamo fare ancora meglio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 lug. (askanews) – Sorridono, consapevoli di aver ottenuto un altro risultato importante. La 4×100 Stile libero maschile dell’Italia a vinto ieri la medaglia di bronzo in una bella finale, nella quale avevamo anche sperato di poter salire più in alto sul podio. Manuele Paolosono due dei quattro protagonisti della squadra, che hanno visitato Casa Italia per festeggiare la medaglia. “L’emozione è indescrivibile – ha detto– ma è anche un punto di partenza per gare future. Da qui si parte per, speriamo,. È stata una giornata stressante e impegnativa, ma ci alleniamo perquesto. Dopo avere vinto la medaglia ho pensato a tutto il mio percorso fono a ora, con in momenti peggiori e migliori, adesso posso dedicare la medaglia alla mia famiglia e soprattutto ai miei nonni”.