Parigi 2024 direttore cerimonia apertura | Nessun intento di deridere

(Di domenica 28 luglio 2024) Thomas Jolly,dellainaugurale dei Giochi di, ai microfoni di BFMTV, risponde alle critiche, in particolare a quelle sollevate dalla scena ispirata a “L’Ultima Cena” di Leonardo Da Vinci con le drag queen sedute al tavolo: “Da parte mia non c’era alcun desiderio dio denigrare, volevo unache riconciliasse, che riaffermasse i valori della nostra Repubblica”. “Ma non mi sono ispirato a quello. Penso che fosse abbastanza chiaro, c’è Dioniso che arriva su questo tavolo. Lui è lì perché è il dio della festa, del vino. L’idea era piuttosto quella di organizzare una grande festa pagana legata agli dei dell’Olimpo e quindi dell’Olimpismo”, ribatte ildella: “di” SportFace.