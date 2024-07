Oroscopo Paolo Fox settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024 classifica stelline

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 28 luglio 2024) Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 29al 4? Il cielo si presenta promettente, con il Sole in Leone. Il famoso astrologo italiano prende in esame amore e lavoro, esprimendo la fortuna da 3 a 5 stelle. In queste giornate la fortuna bacerà i Gemelli, che avranno le idee più limpide, e andrà bene anche al Cancro che ritroverà una passione smarrita. Possibile battuta d'arresto per il Sagittario, mentre la Vergine si sentirà spaesata. Approfondiamo le previsioni astrologiche al 4secondo l'occhio diFox.leFox dal 29al 4: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: porta avanti le storie nate a, ma se sei reduce da una rottura avrai i tuoi momenti positivi. La Luna ti renderà passionale. Periodo ok per chi vuole sposarsi o rendere ufficiale una relazione.