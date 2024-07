Online il videoclip di I NOSTRI FIORI di BLUE PHELIX

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 28 luglio 2024) E’ildi I, brano estratto dal nuovo EP “DIMMI A CHE ORA FINISCE L’AMORE”, un progetto sincero e autentico in cui l’artista cerca risposte alle domande più profonde della vita. Ildiè fuoriil video di “I”, brano estratto dal primo EP di, “DIMMI A CHE ORA FINISCE L’AMORE” (Artist First), già disponibile su tutte le piattaforme digitali. “DIMMI A CHE ORA FINISCE L’AMORE” è l’album diI cinque brani che compongono l’EP sono autobiografici e vedonoconfrontarsi con le sue insicurezze e la dipendenza affettiva. Ogni canzone rappresenta una tappa del suo percorso personale, un mezzo per affrontare e superare le difficoltà che lo hanno accompagnato negli ultimi due anni. Guarda il video: https://www.youtube.