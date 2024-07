Olimpiadi di Parigi 2024 | Sergio Mattarella il presidente-tifoso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio– Non se ne perde manco una. Prima va a vedere la gara di ciclismo, dove Filippo Ganna ha conquistato l’Argento. Poi trova pure il tempo per guardarsi la gara di sciabola, dove l’eterno Luigi Samele torna a casa con il Bronzo. Il tutto dopo essersi preso la pioggia battente durante la cerimonia d’apertura. (a differenza del suo omologo francese Macron), insolito per un’autorità di questo calibro. Si sdoppia, è dappertutto. Allediildella Repubblica,, ha indossato i panni da, pur senza togliersi mai giacca e cravatta.di, la squadra italiana sfila sulla Senna Con la serietà che lo contraddistingue e l’eleganza che non manca mai, il Capo dello Stato è sempre lì.