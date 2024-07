Nuoto Thomas Ceccon rincuora nei 100 dorso ma il cinese Wu fa paura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Ora non si scherza più.si prende di forza la finale dei 100alle Olimpiadi di Parigi: dopo la batteria di quest’oggi in cui aveva risparmiato un po’ troppo le energie, chiudendo soltanto al dodicesimo posto, l’azzurro mostra i muscoli nella prima batteria con una gran bella dimostrazione di forza. La partenza è stata forse non troppo esaltante, con un tempo di reazione non eccezionale (0.61), ma piano piano emerge tutto il suo talento. Terzo in 25”46 dopo i primi 50 metri, dalla virata fino agli 85 metri ha accelerato esponenzialmente, permettendosi addirittura il lusso di rallentare vistosamente nelle ultime bracciate.