Muore a 58 anni nello scontro fra auto e due moto Due donne ferite una è grave

(Di domenica 28 luglio 2024) Lucca, 28 luglio 2024 – Gravissimo incidente stradale a Piazza al Serchio: intorno alle 15,30 tre veicoli, un’e due, sono rimasti coinvoltischianto che ha portato al tragico bilancio di un morto e due, una delle qualimente. E’ successo in località San Donnino. La vittima è un 58enne della provincia di Pisa, che era alla guida di una delle due. Feritamente una 20enne che ha riportato un politrauma ed è stata portata in codice rosso all’ospedale di Cisaa Pisa, con l’elisoccorso di Pavullo (allertato perché gli elisoccorsi toscani erano già tutti impegnati in altri soccorsi). Ferita anche un’altra donna, la 66enne che si trovava alla guida dell’, ma per fortuna solo lievemente: è stata portata all’ospedale di Castelnuovo di Garfagnana in codice verde.