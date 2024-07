Mangio carta igienica da più di vent’anni e spendo 2 500 euro all’anno per comprarla È cancerogeno ma non smetterò | l’assurda storia di Kinah

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Ha trent’anni, è una bella ragazza e vive a Baltimora, nello Stato del Maryland. Anon manca proprio nulla. Eppure nasconde una ossessione davvero strana e non sana. “da più di2.500per. È, ma non”, ha rivelato a “Io e le mie nuove ossessioni” su discovery+. “Lasubito da quando mi alzo alla mattina – ha confessato -, a volte, prima ancora di lavarmi i denti. Dal momento in cui mi alzo per tutto il giorno e tutti i giorni. È deliziosa, ha zero calore e non ho pesantezza”. La ragazza mangia fino a 4 rotoli, al giorno, per un totale di circa 6 tonnellate negli ultimi. E ancora: “Qualcuno dirà che tutta la cattaè uguale e non fa differenza. Io preferisco quella a un velo e non quella a due veli. Quella a un velo è migliore perché non devi avere lo stress di sfogliarla.