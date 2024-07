LIVE Italia-Repubblica Domenicana Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | debutto agevole per Egonu e compagne!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladi, match valido per la prima giornata della fase a gironi del torneo difemminile alledi2024. Dopo ilvincente di ieri della nazionale maschile, oggi prende il via la rassegna a cinque cerchi anche per le ragazze, l’obiettivo è il medesimo degli uomini: l’oro olimpico. L’è stata inserita nella Pool C insieme a, Olanda e Turchia, proprio con quest’ultima, almeno sulla carta, le azzurre dovrebbero giocarsi la leadership del gironi. Vi ricordiamo che l’femminile dinon è mai andata a medaglia alle, il migliore risultato sono i quarti di finali raggiunti in svariate occasioni, l’ultima volta a Tokyo 2020 contro la Serbia (0-3).