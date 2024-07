Inter non solo Taremi | da Bisseck a Mkhitaryan Inzaghi ha tanti motivi per sorridere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Milano, 28 luglio 2024 – L'uomo copertina dell'è Mehdi, autore di una doppietta contro il Las Palmas che porta a cinque i gol del pre-campionato in tre uscite. Oltre al nuovo acquisto in attacco, tante altre sono le indicazioni positive per Simonedopo il test amichevole contro di ieri sera. I nerazzurri hanno vinto 3-0, mostrando lampi di quel gioco che ha portato al trionfo tricolore la scorsa primavera e una solidità difensiva scalfita dagli avversari soltanto a causa delle imperfezioni in palleggio di Josep Martinez. L'estremo difensore spagnolo ha rischiato spesso la giocata nella costruzione dal basso e per due volte gli iberici hanno avuto la possibilità di colpire recuperando palla nell'areaista.