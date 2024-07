Il cartello delle sinistre? Peggio della gioiosa macchina da guerra

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 luglio 2024) “A volte ritornano” è il titolo di un vecchio film. E, mutatis mutandis, anche nella politica tornano i vecchi tic. A destra come a sinistra e, più raramente, anche al centro. Ma, per fermarsi alla sinistra, non possiamo non registrare ciò che avviene sul versantecostruzionefutura alleanza alternativa al centro destra. Ed è proprio su questo fronte che non possiamo non fare un confronto politico con la strategia che la stessa sinistra mise in piedi nel lontano 1994 con l’ormai celebre “da” guidata dal leader degli ex comunisti Achille Occhetto.