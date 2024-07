Ginnastica artistica Italia in finale alle Olimpiadi per la prima volta | la squadra completa la missione dopo 24 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) L’è tornatacon ladimaschiledodicidi assenza e a Parigi 2024 ha centrato un obiettivo storico: laqualificazione di sempre alladel team event, ovvero la gara che premia la caratura e la profondità del movimento ginnico di un intero Paese. Era l’obiettivo per cui i nostri Moschettieri si erano preparati a lungo e per cui avevano raggiunto la capitale francse. L’atto conclusivo dell’evento a squadre è stato istituito ai Giochi soltanto a Sydney 2000 (per le migliori sei compagini, poi aumentate a otto da Atene 2004).