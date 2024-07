Giaccherini | Conte può fare tanto ma servono anche i giocatori Osimhen lo terrei Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2024)intervistato dal Corriere dello Sport. Tema dell’intervista ovviamente Antonioe il suo Napoli. «Sì, l’ho sentito da poco ed è sempre un piacere. Alla prima sosta andrò a trovarlo, voglio osservare il suo lavoro e le novità. Da lui c’è sempre da imparare». «Il Napoli s’è tutelato prendendo, l’unico allenatore in grado di accorciare il gap con l’Inter in questo momento. Dico Inter perché a mio avviso resta la squadra da battere». Senza girarci intorno: secondo lei il Napoli può lottare per lo scudetto? «puòper la squadra, ma. Il Napoli è competitivo negli undici di base, ma ha ancora bisogno di qualche rinforzo per diventare più completo. Va bene il lavoro dell’allenatore, ma occorrono la stessa qualità e profondità di rose come quella dell’Inter».