Fontanarosa sorpresa del ritiro | Inter-Las Palmas conferma crescita

(Di domenica 28 luglio 2024)-Lasha visto tra i suoi titolari anche. E l’ex Primavera ha dimostrato di essere molto cresciuto nell’pretazione del ruolo di braccetto sinistro. GIOVANE IN EVIDENZA – Ladi questa prima parte didell’ha un nome e un cognome: Alessandro. Il difensore mancino già lo scorso anno aveva vissuto il precampionato coi grandi, mostrando però di aver bisogno di sviluppare ancora il suo talento per diventare unprete moderno del ruolo. Un anno dopo il cambiamento risulta molto evidente. E nell’amichevole col Lassi è avuta una nuova. DIFENSORE MODERNO – Inzaghi anche col Lasha dato spazio al mancino classe 2003 come braccetto di sinistra nella sua difesa a tre. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:ha mostrato di avere una nuova comprensione del ruolo.