Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | Tessmann è sempre più vicino Serve anche un nuovo portiere?

(Di domenica 28 luglio 2024) Firenze, 29 luglio Per il calciomercato dellanon è stata una domenica banale. Anzi. L'asse con il Venezia si è scaldato a tal punto da trovare la soluzione per il prestito di Lorenzo Lucchesi, buonissimo viatico per arrivare a prendere Tanner, centrocampista tuttofare classe 2001 americano, al momento impegnato con la nazionale statunitense alle Olimpiadi, con buonissime chance di superare la fase a gironi (stasera la partita contro la Guinea fanalino di coda del Gruppo A). La fretta di chiudere l'operazione non riguarda dunque il suo arrivo fisico a Firenze, ma Pradè vuole bruciare la fittissima concorrenza dopo che per lui è naufragata una trattativa già chiusa con l'Inter. Ma andiamo con ordine. Nelle ultime ore i contatti con la Laguna sono stati tanti. E di fatto per prima si è definito il prestito di Lorenzo Lucchesi.