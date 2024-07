Equitazione Evelina Bertoli 19ma dopo il cross country del completo alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Si conclude la seconda giornata dedicata al concorsodell’di Parigi 2024: quest’oggi è andata in scena la prova di, valida sia per la classifica individuale che per la graduatoria a squadre. Non possono sorridere gli azzurri, conche scivola al 19° posto, ma può ancora puntare a qualificarsi per la finale individuale a 25, mentre abbandona ogni velleità Giovanni Ugolotti, crollato al 46° posto sui 56 binomi ancora in gara. L’Italia lascia l’ultimo posto della graduatoria a squadre ed è ora 13ma.la prova odierna nella classifica individuale si porta al comando il tedesco Michael Jung su Chipmunk FRH, con 17.80 punti negativi, il quale scavalca la britannica Laura Collett su London 52, ora seconda a quota 18.