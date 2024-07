Di cos’è morta Sinéad O’Connor? Rivelata la causa esatta

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 28 luglio 2024) Il 26 luglio del 2023 moriva, una delle cantanti più amate e controverse della sua generazione, dalla voce struggente e la vita tormentata. Qualche mese dopo, a gennaio, fu reso noto che la donna fosseper cause naturali. Quindi il suo decesso non sarebbe stato da attribuire a un possibile suicidio legato alle sue precarie condizioni psicologiche. Poco fa, però, si è saputo che l’ex marito di, John Reynolds, ha ufficialmente registrato la morte dimercoledì scorso a Lambeth., dunque, èdi una malattia cronica che l’affliggeva da tempo, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (COPD in inglese, BPCO in italiani), in associazione a una grave forma d’asma.