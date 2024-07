Avengers | Doomsday il quinto crossover Marvel si accolla il gigantesco rischio dell' Apocalisse

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 28 luglio 2024) Canna del gas o brillante innesco per un futuro nuovamente prospero e idolatrato? Con il nuovo annuncio dal palcoa Hall H del San Diego Comic-Con Kevin Feige ha giocato tutti i suoi assi per un'eventuale e sperata rinascita. Parliamone. Nel diritto privato il cosiddetto "accollo" è un vero e proprio contratto, per la precisione a titolo particolare. Viene stipulato quando l'oggetto è un debito e funziona così: una terza parte decide dirsi e quindi divenire responsabile del debito di una prima parte (debitore) nei confronti di una seconda (creditore). Con un po' di immaginazione - ma poi neanche così tanta -, possiamo tranquillamente affermare che il nuovoannunciato in pompa magna sul palcoa Hall H del San Diego Comic Con si sia appenato un debito importante nei confronti del grande pubblico, più di ogni