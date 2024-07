Arianna Errigo accusa | Eliminata per un errore arbitrale l’ultima stoccata era mia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024)è stataai quarti di finale del torneo di fioretto femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La portabandiera dell’Italia era entrata di gran carriera tra le migliori otto e si era meritata la sfida contro la statunitense Lauren Scruggs. Il confronto sulla pedana della capitale francese si è rivelato estremamente combattuto e l’americana si è portata in vantaggio per 14-11, dopo un iniziale 8-2 che sembrava avere lanciato l’americana.ha saputo recuperare nuovamente e ha agguantato il pareggio a quota 14. Tutto si è deciso al, risolta in maniera controversa: l’arbitro ha premiato Scruggs, ma l’episodio è stato particolarmente controverso e ha generato diverse polemiche. La brianzola è stata molto chiara al termine della gara: “Comunque sono fuori per unera mia“.