Anche se i dati sono in calo la nostra percezione è che i femminicidi siano in aumento Vuol dire che la nostra sensibilità è cresciuta e che esiste ormai un vero e proprio allarme sociale E questo è un bene

(Di domenica 28 luglio 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Esattamente un anno fa si è insediata la nuova commissione parlamentare di inchiesta sui. Per la prima volta si tratta di una bicamerale: un segno di attenzione delle istituzioni. La nuova presidente Martina Semenzato ha raccolto un testimone importante dalla precedente commissione, guidata da Valeria Valente: un imponente lavoro di approfondimento, in dodici capitoli, sulla violenza di genere. Tra i risultati ottenuti, l’approvazione di una legge che impone di effettuare indagini periodiche per misurare il fenomeno. Sta all’Istat, con cadenza triennale, fornire stime relative ai diversi tipi di violenza, con attenzionealla parte sommersa del fenomeno.