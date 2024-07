Volley gli Stati Uniti partono forte e schiacciano l’Argentina all’esordio alle Olimpiadi Russell super con 16 punti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Ottimo debutto da parte deglinel torneo dimaschile: la nazionale a stelle e strisce ha sconfittoper 3 set a 0 (25-20, 25-19, 25-16)e si è portata in testa da sola al Pool C, gruppo nel quale la Germania questa mattina ha battuto al tiebreak a sorpresa il Giappone. Nel primo set glisono riusciti ad ottenere il parziale decisivo nella parte centrale del set: dal 12-12 la striscia è stata di 6-1 in favore degli statunitensi per staccare definitivamente. Qualche difficoltà all’inizio del secondo set, quando la Celeste ha provato a reagire e si è portata avanti 6-3 e 9-7, ma ancora gli americani hanno fatto valere laiorità dopo una partenza non eccezionale.