Vertice domani a Roma su Gaza

(Di sabato 27 luglio 2024) 7.00 Il capo del Mossad David Barnea dovrebbe incontrareil direttore della Cia William Burns, il premier del Qatar Mohammed bin Abdel Rahman alThani e il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamal per discutere dell' accordo sugli ostaggi. Lo riferisce su Walla il giornalista Barak Ravid che cita fonti israeliane e Usa secondo cui il premier Benyamin Netanyahu ha indurito le sue posizioni e per questo non si attende una svolta nei negoziati.