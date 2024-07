Un vuoto incolmabile Enzo Miccio colpito dal lutto | l’addio commovente

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 27 luglio 2024) Personaggi Tv. Il wedding plannerè sconvolto dalla notizia di un grave. Il volto di “Ma come ti vesti” su Real Time ha condiviso con i suoi followers il triste annuncio con un messaggiorivolto alla persona cara scomparsa.() Leggi anche: Loredana Lecciso e Al Bano non vivono più insieme: cosa sta succedendo Leggi anche: “Temptation Island”, orrore contro Ludovica: piovono insulti, brutta notizia per il wedding planner della Tv Estro, raffinatezza e un tocco di ironia. Questi tre elementi sono le costanti di tutte le comparsate di, l’amatissima icona di stile conosciuta per i tanti format televisivi tra cui “Abito da sposa cercasi” o “Wedding Planners”.