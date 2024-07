Un oggi alla volta per Nicola Conversa è Un film sull' amore analogico La nostra intervista

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 27 luglio 2024) L'omaggio a Ovosodo, la passione, gli Anni Novanta e i teen-movie all'italiana: il registaracconta in esclusiva a Movieplayer.it le emozioni di Un. "C'è un monologo nel, che fa Francesco Centorame, che è una giusta risposta: la generazione dei giovani vive con la paura di essere in ritardo. Ha paura, di innamorarsi, è impaurita dal pensiero degli altri. Ma voglio dire, non è una gara. E ilcerca di spiegarlo". Va subito nel profondo, regista di Un, durante lachiacchierata al telefono. In pausa dal set - "per un progetto ancora top-secret", ci rivela - ilè l'esordio diin un lungometraggio, dopo diversi corti, episodi seriali e un romanzo da lui scritto.