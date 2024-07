Udine | ordinanza vieta vendita per asporto di alcolici in borgo stazione

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 27 luglio 2024) A seguito di un’interlocuzione tra il Sindaco diAlberto Felice De Toni, il prefetto diDomenico Lione, il Questore Alfredo D’Agostino e l’Assessora alla Polizia Locale e Sicurezza partecipata Rosi Toffano, si è deciso, su indicazione del tavolo, di emanare un’di 30 giorni per la limitazione die consumo di bevande alcoliche in. Nel provvedimento firmato venerdì pomeriggio è indicato il divieto diperdi bevande alcoliche e superalcoliche a partire dalle ore 18 fino alle 8 del giorno successivo limitatamente al quartiere delle magnolie (nel resto del territorio comunale il divieto rimane dalle ore 21), con l’obiettivo, oltre che di limitare l’abuso di sostanze alcoliche, anche di ridurre la presenza di bottiglie di vetro in luogo pubblico.