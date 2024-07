Tiro a segno Gambaro Sollazzo fuori dai 10 nella carabina mista delle Olimpiadi Cina-Corea del Sud per l’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Ledi Parigi 2024 si sono aperte per ilcon le qualificazioni dellaad aria compressa da 10 metri a coppie miste: l’Italia, che schierava Barbarae Danilo Dennis, si classifica 17ma. Il primo oro dei Giochi sarà affare tradel Sud, per il gradino più basso del podio spareranno Kazakistan e Germania. La finale persarà tutta asiatica:1 di Huang Yuting e Sheng Lihao chiude in testa con lo score complessivo di 632.2, fermandosi ad un punto dal record olimpico fatto segnare a Tokyo 2020, mentre al secondo posto si piazzadel Sud 1 di Keum Jihyeon e Park Hajun con il punteggio di 631.4. La sfida per la medaglia di bronzo sarà tra Kazakistan 1 di Alexandra Le e Islam Satpayev, i quali totalizzano 630.