Sport in tv oggi sabato 27 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Non solo Olimpiadi: non tutto losi concentra a Parigi, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in27: inil tennis con le finali dei tornei ATP di Umago e Kitzbühel e le semifinali di Atlanta, ed i motori con la F1 ed il Lamborghini Super Trofeo. Per la Ferrari il momento della verità arriverà dalle ore 16.00, nella qualifiche del GP del Belgio: si deciderà chi partirà al palo nel quattordicesimo atto del Mondiale 2024 di F1, che si correrà domani sul tracciato di Spa-Francorchamps. Italiani protagonisti sia nella finale dell’ATP di Kitzbühel, dove non prima delle ore 13.00 Matteo Berrettini affronterà il francese Hugo Gaston, sia nell’ultimo atto dell’ATP di Umago, dove alle ore 20.00 Lorenzo Musetti sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo, sconfitto nell’unico precedente della semifinale di Amburgo 2022.