Quintali di pesci morti sulla famosa spiaggia italiana | turisti in fuga

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 27 luglio 2024)diin– Ladi Ansedonia (Feniglia) è piena di, alcuni in stato di decomposizione. L’odore nauseante ha invaso sia Orbetello che Ansedonia. Per questa ragione gli stabilimenti sono semideserti. Purtroppo la situazione è allarmante. ( dopo le foto) Leggi anche: “Profonda tristezza e dolore”, Stefania Pezzopane travolta dal lutto Leggi anche: Meteo, in arrivo forti piogge e venti: ecco dovediinLa situazione in laguna è peggiorata, con moria diad Ansedonia.di animalidi Feniglia. Dopo giorni di odori nauseabondi che provenivano dalla Laguna di Orbetello, il sindaco Andrea Casamenti ha convocato il Coc (Centro Operativo Comunale) per coordinare le operazioni di intervento.