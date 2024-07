Puccini incontra Zappa concerto evento e dialogo con Angelo Floramo 29 luglio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 27 luglio 2024) Unall’insegna non solo della musica, ma della teatralità, della socialità e dell’innovazione. Questo quanto propongono congiuntamente i Festival Nei Suoni dei Luoghi e More Than Jazz, nell’meetse il femminile”, in programma lunedì 29al Giardino del Torso a Udine, con inizio alle 21.00. Protagonisti della serata saranno la contrabbassista Valentina Scheldhofen Ciardelli e il pianista Stefano Teani, che proporranno musiche di, Ciardelli. A completare l’la partecipazione dello storico e saggista friulano Antonio, che dialogherà con la direttrice artistica di Nei Suoni dei Luoghi, la violinista Valentina Danelon, sul tema del femminile a partire dall’arte, con riferimenti all’importante presenza di donne artiste nella nostra regione.