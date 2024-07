Perquisita e costretta a spogliarmi nuda in un bagno lurido la denuncia dell’attivista dopo le proteste al G7

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 luglio 2024) “Mi costa molto essere qui e metterci la faccia ma desidero che quello che è successo a me non succeda ad altri” – così ha esordito la 32enne attivista di Extinction Rebellion, durante la conferenza stampa convocata per raccontare cos’è successo il 9 luglio, quando è stata portata in Questura dalla poliziail blitz ambientalista a Palazzo d’Accursio per protestare contro il G7 Scienza e Tecnologia che si è svolto al Tecnopolo. Il fermo e il trasferimento in Questura Secondo il suo racconto, la ragazza non era tra i manifestanti che si erano legati con un lucchetto all’ingresso del palazzo comunale in segno di protesta, mentre altri provavano a srotolare uno striscione sulla torre dell’orologio. Proprio qui la tensione stava salendo, quindi ha deciso di salire sulla torre per mediare tra polizia e attivisti ed evitare che la situazione degenerasse.