Parigi 2024 beach volley maschile Cottafava Nicolai-Cherif Ahmed 0-2 | azzurri ko alla prima

(Di sabato 27 luglio 2024)lottano ma escono sconfitti in due set (19-21, 18-21) contronella partita valevole per la Pool A dialle Olimpiadi di. La coppia azzurra fatica a trovare ritmo in avvio di match, poi sale di colpi e lotta su ogni pallone ma non basta per battere i 29enni qatarioti. Tijane Younoussesi portano a casa una vittoria in due set ed iniziano così nel migliore dei modi la loro avventura a cinque cerchi, mentre Samuelee Paolodovranno resettare per giocarsi tutto nelle prossime due partite e tenere vivo il sogno di passare il turno. Di seguito, la cronaca della partita.