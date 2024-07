Olimpiadi Parigi | esordio vincente per Jasmine Paolini | Felice

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 27 luglio 2024)per: “”.per la tennista toscanaalledi2024 sabato 27 luglio. L’azzurra di Bagni di Lucca nata a Castelnuovo Garfagnana batte in due set al primo turno Ana Bogdan, rimontandola e superandola. Rinviato per pioggia a domenica 28 luglio il doppio in coppia con Sara Errani contro Routliffe e Sun.via social: “Di nuovo sull’argilla!della mia prima vittoria ae delle2024! Non vedo l’ora che arrivi il prossimo round e il mio primo match di doppio! Forzaaaaa Italia!”. La numero 1 azzurra, finalista del Roland Garros e di Wimbledon, dopo un inizio difficile, ha ripreso in mano il match con la romena Anna Bogdan col punteggio 7-5 e 6-3.