(Di sabato 27 luglio 2024) Continuano i commenti negativi contro la cerimonia di apertura alledi. E’ stata ”un”, con il “crollo dei trasporti” dovuto al sabotaggio sulla rete ferroviaria francese e con gli “spettatori rimasti seduti per ore sotto la pioggia battente” mentre gli organizzatori “non avevano previsto né le nuvole né i tendoni”. Così il portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato l’evento in Francia. Unail cui centro è stato ”trasformato in un” e che è ”infestato dai”. Mondo, da 'capolavoro' a 'vergogna': le reazioni alla cerimonia di apertura Zakharova ha poi criticato la ”parodia Lgbt dell’Ultima Cena”, ”soggetto sacro per i cristiani”, con ”gli apostoli rappresentati da travestiti”.